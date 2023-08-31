Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Cumhurbaşkanlarımızın görüşmesine hazırlık yapacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.



Görüşmede, ikili konuları ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.



Fidan - Lavrov görüşmesi, 4 Eylül’de Soçi’de gerçekleşecek Recep Tayyip Erdoğan - Vladimir Putin zirvesi öncesinde hazırlık niteliği taşıyor.



Bakan Fidan da bu duruma dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanlarımızın görüşmesine hazırlık yapacağız.” dedi.



Zirvenin en önemli başlıklarından bir tanesi ise Rusya tarafının 17 Temmuz’da çekildiği Tahıl Koridoru Anlaşması.



Bakan Fidan, Lavrov ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Karadeniz girişiminin canlandırılması ve savaşın adil bir şekilde sonlandırılması konuları da gündemimizde olacak” dedi.



Fidan, Suriye ve Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel ve küresel konulara da değinileceğini de aktardı.