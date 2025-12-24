Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Hamas heyetiyle bir araya geldi.

Görüşmede Gazze’deki son durum ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi.

Hamas yetkilileri, Bakan Fidan'a anlaşmanın gereklerini yerine getirdiklerini, ancak İsrail'in Gazze'yi hedef almasının anlaşmanın ikinci aşamasını engellediğini söyledi.

Bakan Fidan, Türkiye’nin Filistinlilerin haklarını en güçlü şekilde savunmaya devam ettiğini kaydetti. Ayrıca Gazze’deki barınma ve insani yardım ihtiyacının giderilmesi için Türkiye’nin sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, Filistinli gruplar arası uzlaşı süreciyle ilgili gelişmeler ve Batı Şeria’daki durum da değerlendirildi. İsrail’in Batı Şeria’daki uygulamalarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.