Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Savunma Bakanı Abbasi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarına devam ediyor. Fidan, Bağdat’ta Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile araya geldi.

Fidan, başkent Bağdat’ta Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile görüştü.

Bakan Fidan, Bağdat’ta Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile de bir araya gelmişti.

