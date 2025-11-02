Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Savunma Bakanı Abbasi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta temaslarına devam ediyor. Fidan, Bağdat’ta Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ile araya geldi.
Bakan Fidan, Bağdat’ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ve Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile de bir araya gelmişti.
- Dışişleri Bakanlığı
- Irak
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan