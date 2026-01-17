Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü
17.01.2026 16:13
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla bölgedeki son görüşmeleri görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler ve gerginliğe neden olan meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.