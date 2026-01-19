Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

19.01.2026 12:56

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
NTV - Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla bölgedeki son görüşmeleri görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

 

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde Gazze konusundaki hususlar ve son günlerde bölgede yaşanan diğer gelişmeler değerlendirildi.

