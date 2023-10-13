Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Kahire Havalimanı'nda Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Mohamed Zazou ve Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.



Daha önce Dışişleri Bakanlığı tarafından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır'a resmi ziyarette bulunacağı bildirilmişti.

Görüşmeler kapsamında, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınmasının, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtilmişti.

