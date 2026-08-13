Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , resmi ziyarette bulunduğu Mısır ’da temaslarını sürdürüyor.



Fidan, temasları kapsamında El Alameyn kentinde Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya geldi.



Görüşmede, Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Fidan ve Abdelatty’nin görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.



Fidan’ın ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile de görüşmesi bekleniyor.