Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da. "Netanyahu'nun barış niyeti yok"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , resmi ziyarette bulunduğu Mısır ’da temaslarını sürdürüyor.



Fidan, temasları kapsamında El Alameyn kentinde Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty ile bir araya geldi.



Görüşmede, Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.



Fidan ve Abdelatty görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin “mükemmel şekilde” seyrettiğini belirtirken, “15 milyar dolar ticaret hacmi hedefine inşallah ulaşacağız." dedi.



Fidan, “Gazze meselesinde, Filistin meselesinde beraber çalışmaktayız. Gazze'ye yönelik insani yardımlarla ilgili çalışmaktayız. Libya konusunda görüşlerimiz örtüşmekte. Libya'nın birliği, bütünlüğü bütün bölge için önemli. Hürmüz konusunda görüştük. ABD-İran arasında ateşkesin yeniden tesis edilmesini ve Hürmüz'ün açılmasını ümit ediyoruz.” dedi.



"İSRAİL'İN POLİTİKASI TAHRİK EDİCİ"



İsrail'in politikalarının sadece bölgenin değil uluslararası toplumu tehdit ettiğini söyleyen Bakan Fidan, “Netanyahu ve ekibinin giderek daha da insanlık onurunu ayaklar altına alan politikaları tırmandırdığını ve bütün uluslararası toplumu provoke eden bir tutum içinde olduğunu görüyoruz. Bu sorun sadece Gazze'yi Orta Doğu'yu ve bölgeyi ilgilendiren bir sorun değil bütün uluslararası toplumu ilgilendiren bir güvenlik sorunu haline dönmüştür. Netanyahu ve arkadaşlarının izlediği tahrik edici politika. Bölge ülkeleri olarak neler yapabileceğimiz konularını ele aldık. Daha ciddi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda mutabık kaldık.” diye konuştu.



"MEKKE İTTİFAKI BÖLGE İÇİN TARİHİ"



Mekke İttifakı'nın bölge için tarihi olduğunu söyleyen Fidan, “Bölge ülkelerinin artık bölgesel sahiplenme ruhuyla bölgenin sorunlarını kendi çözmesi bizim için başlangıç noktası oldu. Kendimiz sahiplenmezsek başkalarının bir çözüm getirmesini beklememiz en hafif tabirle saflık olacaktır. Bir çok konuda aslında beraber hareket ediyoruz. adını koymadan bölgesel sahiplenmeye aslında çok önceden başladık. Mekke'de satılan temel liderlerimizin ortaya koyduğu tarihi bir adım olmuştur. Mısırlı dostlarımızla en başından beri konuşuyoruz. Şu anda bunu değerlendiriyorlar ama Mısır bizim doğal ortağımız. Bu ittifak kimseye karşı değil. Bölgede başka ittifaklar bizlere karşı oluyor mu? Oluyor. Biz kurmadan önce İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan bir ittfak kurdu. Hepimiz biliyoruz bunun hedefinin ne olduğunu. Bizim ittifakımız onların tersine kimseye yönelik değil.” dedi.



“NETANYAHU'NUN BARIŞ NİYETİ YOK”



Gazze'de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili Netanyahu'nun barış niyeti olmadığını ve ABD'nin İsrail'e yönelik baskı uygulaması gerektiğini söyleyen Fidan sözlerine şöyle devam etti;



“Yoksa Türkiye, Katar ve Mısır olarak bu konuda atmamız gereken radikal adımlar olacak. Bu bizim milletimize, halımıza ve Filistin'e karşı borcumuz. İsrail'in amacı Gazze'den Filistinlileri sürmektir, mümkünse Filistinli bırakmamaktır. Biz bu çılgın planın önüne geçmeyi hedefledik. Birinci aşamada soykırımın durdurulması vardı. Bunu belli ölçüde durdurduk. Ama diğer aşamalarına geçmek için çalışmamız gerekiyor."



MISIRLI BAKANDAN SALAH AÇIKLAMASI



Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, Trabzonspor'a transfer olan Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın Türkiye çok güzel karşılandığını ve bunun yüreklerini ısıttığını söyledi.



Abdelatty, “Filistin haklarının ihlal edilmesini reddettiğimizi ifade ettik. İsrail'in Suriye egemenliğine saldırılarına da karşıyız. Suriye halkının geleceğinin inşa etmesinin önemini vurguladık.” dedi.



Mısırlı Bakan Mekke Ortak Savunma anlaşmasıyla ilişkili, meseleyi ciddiyetle ele aldıklarını söylerken, “Burada ciddi bir çalışma yapmak gerekiyor. Bunun hukuki yükümlülüklerini de göz önüdne bulundurmak gerekiyor. Başından beri haberdarız bu konudan.” diye konuştu.



Fidan’ın ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile de görüşmesi bekleniyor.