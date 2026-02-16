Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün iki önemli telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan önce Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile ardından da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Neçirvan Barzani ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ferhan Al Suud ile gerçekleştirilen görüşmede Türkiye Suudi Arabistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Bu görüşmenin ardından Bakan Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Neçirvan Barzani ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynakları görüşmede güncel konu başlıklarının ele alındığını belirtti. Fidan-Barzani görüşmesinde Suriye'deki son gelişmelerle Terörsüz Türkiye süreci bağlantılı konular da değerlendirildi...

Fidan dün de Irak Savunma Bakanı Abbasi ile Ankara'da bir araya gelmişti.