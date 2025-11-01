Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World Forum'da konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da TRT World Forum kapsamında düzenlenen panelde konuştu.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Yeni yönlü iş birliklerine ve kurumlara ihtiyacımız var. Türkiye bunu daha çeşitli şekilde sunmak ve küresel bir şekilde katılım sağlamak için çok çalışıyor.

Daha güçlü ve fonksiyonel bir uluslararası düzeni biz bölgesel sahiplikle sağlayabiliriz. Bu temeli kuracaktır. Genelde bölgesel problemlerden dolayı ilerliyor ve bu durumlarda uluslararası sorumluluğa ihtiyacımız oluyor. Teşviklerle birlikte devamlılık güven ve iş birliği sağlayabiliriz.

Balkanlarda mesela komşular arasındaki ikili ve çok yönlü diyalogları destekledik ve bir arabulucu yolu bulduk. Kapsayıcı platformlarda bölgemizin stabilitesi için çalışıyoruz. Partnerlerimizle birlikte güvenlik ve insani sorunları aşıyoruz.

"İŞ BİRLİKLERİMİZİ ARTIRIYORUZ"

Türkiye'nin durumuna bakacak olursanız sizin de tanıklık edebileceğiniz gibi aynı coğrafyada ve aynı tarihe sahip olduğumuz bölgelerle iş birliklerimizi artırıyoruz.

Uluslar barış ve refah için kendi sorumluluklarını kendi bölgelerinde kabul ettikleri zaman küresel düzen de bunu takip etmek zorunda kalacak.

"BARIŞ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMLE GELİR"

Gazze'de bunun en trajik ifadesini gördük. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada çok yoğun bir diplomatik emek harcadı ve kendisi soykırımı durdurup adaleti getirmeye çalıştı. Bizim iletişim gruplarımızın katkılarıyla Gazze'deki duruma uluslararası farkındalık kazandırdık.

Burada küresel güçlerin nasıl çözüm üretebileceğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kurulan teşvikler ve yedi büyük Müslüman ülkeyle görüştükten sonra ana bir anahtar olduğunu görüyoruz.

Ateşkes anlaşmaları İsrail'in devam eden agresyonundan dolayı kırılgan kalmaya devam ediyor. Gazze'deki insani katliamı bitirmemiz gerekiyor. Ateşkesin kendisi tek başına bir çözüm değil. Bölgedeki barış sadece iki devletli çözümlerin farkına varılmasıyla mümkün olabilir.

Gazze'nin Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğini görmeliyiz ve dikkatli bir şekilde ilerletmeliyiz.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Türkiye'nin diğer kritik katkılarından bir diğer örneğe bakacak olursak Rusya Ukrayna savaşının çözümü olabilir. Türkiye, İstanbul süreciyle başarılı bir şekilde onları tartışma masasına getirdi.

Toplantıdan sonra taraflar tarafından diyaloglar kuruldu. Biz şuna inanıyoruz: Diplomasi Ukrayna'daki sorunu çözmek için kritik bir rol oynuyordu. Bunlar stabilite, adalet ve refah için kritik araçlar. Bölgesel ve uluslararası iş birliğini daha da güçlendirmek istiyoruz. Bu konuda Türkiye diplomasi ve diyaloga açık olmaya devam edecek."