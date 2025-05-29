Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'ya gidiyor

ZİYARETİN GÜNDEMİNDE NELER VAR?



Dışişleri Bakanı Fidan’ın görüşmelerinde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklık temelinde tesis edilen iş birliği çerçevesinde ticaret, enerji, savunma ve güvenlik alanları başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımları ele alması öngörülüyor.



Bakan Fidan'ın ayrıca, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına olan desteğini bir kere daha yinelemesi Rusya-Ukrayna savaşının giderek ağırlaşan olumsuz etkilerine dikkat çekerek, savaşın diplomasi yoluyla sonlandırılmasının gerekliliği ile adil ve sürdürülebilir barışın sağlanması ihtiyacına vurgu yapması, bu amaca yönelik olarak Türkiye’nin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yerine getirmeye, bu çerçevede, Rusya ile Ukrayna arasındaki müteakip görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmesi bekleniyor.



Dışişleri Bakanı Fidan'ın görüşmelerinde ayrıca Karadeniz’de seyrüsefer emniyetinin sağlanmasının önemine dikkat çekmesi, Ukrayna’nın yeniden inşasında Türkiye’nin rol üstlenmeye hazır olduğunu belirtmesi, Türkiye’nin, Kırım Tatarlarının durumuna büyük önem verdiğini, Kırım Tatarlarının haklarının güçlendirilmesini teminen Ukrayna Hükümeti’nin yaptığı hukuki düzenlemeleri takdir ettiğini ve bu konuda ilave olumlu adımlar atılmasını arzu ettiğini dile getirmesi öngörülüyor.



BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER DE ELE ALINACAK



Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin gündemindeki konuların yanı sıra bölgesel ve küresel meselelere dair görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.



Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyaret kapsamında ayrıca, Kırım Tatarlarının Milli Lideri olan Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov başta olmak üzere Kırım Tatarı ve Gagauz Türkü soydaşlarla bir araya gelmesi öngörülüyor.



TÜRKİYE VE UKRAYNA ARASINDA DİPLOMASİ TRAFİĞİ



Türkiye ile Ukrayna arasında Dışişleri Bakanı seviyesindeki ziyaretler ivme kaybetmeksizin devam etti.



Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna’ya son ikili ziyaretini 25 Ağustos 2023

tarihinde gerçekleştirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha ise Türkiye’ye son ikili ziyaretini 21-22 Ekim 2024 tarihleri arasında yaptı. Bakan Sibiha ayrıca, 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu’na katıldı.



Dışişleri Bakanı Fidan ve Bakan Sibiha, 14 Mayıs 2025 tarihinde

Antalya’da görüştü.



Dışişleri Bakanı seviyesinin yanı sıra Ukrayna’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen resmi ziyaretlerde son dönemde tüm düzeylerde kayda değer bir artış yaşandı.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 8 Mart 2024 tarihi ile 17-18 Şubat 2025 ve son olarak 15-16 Mayıs 2025 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etti. Ayrıca, Parlamento (Verhovna Rada) Başkanı Ruslan Stefançuk 13-1 Mayıs 2024 tarihlerinde, Savunma Bakanı Umerov 14 Mayıs 2024 tarihinde, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak beraberinde Bakan Umerov’la 28 Haziran 2024 tarihinde Türkiye’yi ziyaret etti.



Üst düzeyli ziyaretlerin yanı sıra devam eden savaşın olumsuz etkilerine

rağmen Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında 6,2

milyar Dolar olarak kaydedildi.