Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi. Çavuşoğlu'nun temaslarının ana gündemi Suriye'deki gelişmeler olacak.



Çavuşoğlu, Twitter hesabından “Suriye'deki barış ve istikrarın tesisine yönelik ortak çabalar ile Türkiye-Rusya'nın gündemindeki diğer konuları ele alacağımız ziyaretimiz için Moskova'dayız” açıklamasını yaptı.



#Suriye’de barış ve istikrarın tesisine yönelik ortak çabalar ile #Türkiye-#Rusya’nın gündemindeki diğer konuları ele alacağımız ziyaretimiz için #Moskova’dayız. pic.twitter.com/jPAq53a1RC — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 23 August 2018

Çavuşoğlu'nun ziyaretinde, Suriye rejiminin İdlib'e yönelik harekatının önüne geçilmesi için atılacak adımlar ve Astana Mutabakatına uyulması için yapılması gerekenler konuşulacak. İki bakanın görüşmesinin ardından basın açıklaması yapılacak. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Rusya Devlet Başkanı Putin ile de bir araya gelecek.



Geçen hafta da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya gitmişti.