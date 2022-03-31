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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları hazır olduklarında gelmek istediklerini söyledi

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya arasında iki hafta içerisinde dışişleri bakanları düzeyinde bir görüşme gerçekleşebileceğini açıkladı. Bununla birlikte Bakan Çavuşoğlu, NATO ve AB içinde artık Türkiye'ye yönelik savunma alanındaki kısıtlamaları kaldırma arayışının ağır basmaya başladığını söyledi.

Haberler 31.03.2022 - 10:54

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları hazır olduklarında gelmek istediklerini söyledi

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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz şimdi Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi için çabalıyoruz. Dün hem Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile mesajlaştık.İki taraf da  hazır olunca gelmek istediklerini söyledi. Kesin bir tarih vermek mümkün değil. Bir iki hafta içinde bir görüşmenin olabileceğini söylediler" açıklamasını yaptı.

TÜRKİYE, UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERMEYECEK

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Her iki tarafla temastayız. Şu an Kiev'e tahliye için gönderilen 2 uçağımız için tehlike yok. Türkiye, Ukrayna'ya  güç gönderecek diyolar öyle bir şey yok. Bugün bir gazete yazmış Türkiye garantör olunca asker gönderecek diye, öyle bir şey yok. 'Türkiye savaşın içine girecek asker gönderecek' şeklindeki yorumlar doğru değil.

Bundan sonraki süreçte müzakerelerin İstanbul'da olmasını isteriz. Lojistik açısından da diğer açılardan da rahat olduğu için.NATO ve AB içinde artık Türkiye'ye yönelik savunma alanındaki kısıtlamaları kaldıralım arayışı ağır basmaya başladı."

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