Dışişleri Bakanı Fidan Katar'da: "Filistin halkının Gazze'den sürülmesi projesine kesinlikle karşıyız"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iki günlük ziyaret için bugün Katar'a gitti.

Fidan'ın ziyareti, Gazze'deki ateşkesin ardından arabulucu olan Katar'a yapacağı ilk ziyaret olması açısından önem taşıyor.

Fidan, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada Suriye'deki son durumu değerlendirdi.

Suriye'nin yeniden inşasında ihtiyaç olan enerji ve hava ulaştırmasında ciddi adımların atılması gerektiğini söyleyen Fidan, Katar’ın adımlarının memnuniyet verici olduğunu belirtti.



"Uluslararası yaptırımların kalkması tabii ki önemli" diyen Fidan, silahlı grupların ulusal ordu altında birleşmesinin de memnuniyet verici olduğunu ifade etti.



Bakan Fidan, Suriye'deki terör sorunu hakkında ise şunları söyledi. "Terörle mücadelede DAEŞ’le olduğu gibi PKK/YPG ile mücadelenin devam etmesi önemli. Şam’ın YPG’ye yönelik çözüm gayretleri devam ediyor. Bu meselenin kan dökülmeden çözülmesi umudumuz. Çok yakından takip ediyoruz. Suriye’de terörün yer bulmasına müsamaha gösterme şansımız yok."

Dışişleri bakanı, konuşmasında Gazze'deki ateşkes sürecine de değindi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkararak komşu ülkelere gönderme planını yorumlayan Fidan, "Filistin halkının Gazze'den sürülmesi projesine kesinlikle karşıyız.Bu gerçekten insanlık hukukuna aykırı bir teklif" diye konuştu.

Bakan Fidan, şunları ekledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız, anlaşmaya destek vermek için diğer ülkelerle beraber bazı Filstinlilere ev sahipli yapma konusunda hazır olduğumuzu ifade etti. Türkiye üzerine düşeni yapacak. Yeter ki ateşkes anlaşması devam etsin."



Türkiye'nin bölgeye gönderdiği sahra hastanelerinde tedavi edilemeyecek hastalar için gerekli hazırlıkların yapıldığını söyleyen Fidan, "Sağlık Bakanlığımız bunun için elinden geleni yaparak bekliyor" dedi.

KATAR BAŞBAKANI: FİLİSTİN HALKINA KAPIMIZ AÇIK AMA BU GÖNÜLLÜ OLMALI

Katar Başbakanı Al Sani de İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması için müzakerelere derhal başlamaları çağrısında bulundu.

"Filistin halkına kapımız açık ama bu gönüllülük esasına göre olmalı" diyen Al Sani, "Bölge ülkeleri Filistinlileri misafir edecektir. Yaralı ve tıbbi desteğe ihtiyacı olanlar var. Mısır'la da iletişimi sürdürüyoruz" diye ekledi.

Al Sani, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına yönelik müzakerelerin ne zaman başlayacağı konusunda net bir plan olmadığını sözlerine ekledi.