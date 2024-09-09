Dışişleri Bakanlığı: Ayşenur Eygi'nin naaşının doğrudan Türkiye'ye getirilmesi için çalışıyoruz

Batı Şeria'da İsrail askeri tarafından öldürülen Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, Eygi'nin naaşının doğrudan Türkiyeye getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı: Ayşenur Eygi'nin naaşının doğrudan Türkiye'ye getirilmesi için çalışıyoruz
Dışişleri Bakanlığı: Ayşenur Eygi'nin naaşı İsrail'den Türkiye'ye gönderilecek

Dışişleri Bakanlığı: Ayşenur Eygi'nin naaşı İsrail'den Türkiye'ye gönderilecek

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Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşimlerinin genişletilmesine karşı protesto sırasında öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze sürecine ilişkin yeni bir bilgilendirme yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli'nin açıklamasında, İsrail askerleri tarafından öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının Türkiye’ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Karayoluyla ’den Ürdün’e geçişlerin İsrail tarafından pazar günü itibariyle kapatıldığı aktarılan açıklamada, "Vatandaşımızın ailesinin talebi üzerine, cenazenin naklinin gecikmemesi amacıyla, naaşın uçakla doğrudan Türkiye’ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İşlemlerin en kısa sürede tamamlanması için Kudüs Başkonsolosluğu'nun yerel makamlarla temas halinde olduğu ve süreci takip ettiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasının devamında, "Vatandaşımızın aile fertlerinin ülkemize gelmesi için Los Angeles Başkonsolosluğumuz gerekli koordinasyonu sağladı. Cenazenin, merhumenin ailesinin talebi üzerine, Aydın’ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.

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