Dışişleri Bakanlığı: Ayşenur Eygi'nin naaşının doğrudan Türkiye'ye getirilmesi için çalışıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail yerleşimlerinin genişletilmesine karşı protesto sırasında öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze sürecine ilişkin yeni bir bilgilendirme yaptı.



Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli'nin açıklamasında, İsrail askerleri tarafından öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının Türkiye’ye getirilmesi için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.



Karayoluyla Filistin’den Ürdün’e geçişlerin İsrail tarafından pazar günü itibariyle kapatıldığı aktarılan açıklamada, "Vatandaşımızın ailesinin talebi üzerine, cenazenin naklinin gecikmemesi amacıyla, naaşın uçakla doğrudan Türkiye’ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi.



İşlemlerin en kısa sürede tamamlanması için Kudüs Başkonsolosluğu'nun yerel makamlarla temas halinde olduğu ve süreci takip ettiği belirtildi.



Bakanlık açıklamasının devamında, "Vatandaşımızın aile fertlerinin ülkemize gelmesi için Los Angeles Başkonsolosluğumuz gerekli koordinasyonu sağladı. Cenazenin, merhumenin ailesinin talebi üzerine, Aydın’ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.

