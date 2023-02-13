Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim kararını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail makamları tarafından dün açıklanan, Batı Şeria’da bulunan ve İsrail yasalarına göre dahi yasa dışı olarak görülen dokuz yerleşimin yasallaştırılması ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi kararlarını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Söz konusu tek taraflı adımların, son dönemde Batı Şeria’daki son derece kaygı verici gelişmelerin ve artan sivil can kayıplarının bölgede yükselen gerilimi tırmandırdığı ve kalıcı barış zeminine ciddi zarar verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İsrail’i, bölgede yeni bir şiddet sarmalını tetikleyebilecek, uluslararası hukuka ve yerleşik BM parametrelerine aykırı olan bu adımları sonlandırmaya davet ediyoruz."



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