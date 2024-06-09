Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Nuseyrat mülteci kampı saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Nuseyrat mülteci kampına yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklama, Türkiye'nin saldırıyı "esefle kınadığı" bildirildi.

Gazze'de 247 gündür bombardımanını sürdüren İsrail, dün Nuseyrat mültecini kampını hedef aldığı saldırıda 210 Filistinli'yi öldürürken, 4 İsrailli rehineyi kurtatmıştı.

Havadan ve karadan hedef alınan kampta, en az 400 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, yaralıların götürüldüğü Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki durumun “felaket” olduğunu söyledi.

İsrail ordusu üç gün önce de Nuseyrat mülteci kampını bombalamış, bu saldırıda da en az 40 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Başta Avrupa olmak üzere tüm dünyadaki halkların İsrail'e yönelik protestoları devam ediyor.