Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye’deki faaliyetlerine kınama

Dışişleri Bakanlığı , İsrail 'in Suriye 'deki faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.



Açıklamada İsrail’in, Suriye’nin Kuneytra vilayetinde sözde “Sufa 53 hattı” üzerindeki çalışmalarını yeniden başlatarak 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı aşındırması ve Suriye’de yeni oldubittiler yaratmaya yönelik faaliyetleri güçlü bir şekildi kınandı.

İsrail’in bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalarına son vermesi çağrısında bulunan Bakanlık, “İşgal ettiği Suriye topraklarından çekilmesi için uluslararası toplumu gecikmeksizin etkili ve kararlı adımlar atmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye 'min Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini kararlılıkla sürdüreceği vurgulanan açıklamada, bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gerekli adımların atılmaya devam edeceğini belirtildi.