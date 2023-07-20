Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

Dışişleri Bakanlığı, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı
Bir ulusun varoluş parolası: Ercan

Bir ulusun varoluş parolası: Ercan

Haberi Görüntüle

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde, milli davamız Kıbrıs için mücadele eden ve Kıbrıs Türklerinin hak ve özgürlüğü uğruna canlarını ortaya koyan şehitlerimizi saygı ve rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz. Milletimizin ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...