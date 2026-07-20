Dışişleri Bakanlığı: Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni 90 yıldır titizlikle uyguluyoruz
20.07.2026 15:24
Son Güncelleme: 20.07.2026 16:11
Dışişleri Bakanlığı, Türk Boğazları'nın statüsünü düzenleyen Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uygulandığını belirtti ve sözleşmenin bundan sonra da aynı kararlılıkla uygulanacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, “20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan ve ülkemizin iç suları olan Türk Boğazları üzerindeki egemenliğini teyit eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi, ülkemizce tam 90 yıldır tarafsızlık, şeffaflık ve titizlikle uygulanmaktadır.” denildi.
Karadeniz’de barış, güvenlik ve istikrarın ana teminatlarından biri olan sözleşme için gerek barış gerek savaş dönemlerinde geçerliliğini kesintisiz şekilde koruduğu ve değerini kanıtladığı ifade edilen açıklamada "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni aynı kararlılıkla uygulamaya devam edecektir." İfadelerini kullandı.