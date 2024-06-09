Dışişleri Bakanlığı, Nuseyrat mülteci kampı saldırısını kınadı: İsrail savaş suçlarına yenisini ekledi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Nuseyrat mülteci kampına yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklama, Türkiye'nin saldırıyı "lanetlediği" bildirildi.

Açıklamada, “İsrail, bu son barbarca saldırıyla Gazze’deki işlediği savaş suçlarına bir yenisini eklemiştir. Uluslararası Adalet Divanı’nda 1948 Soykırım Sözleşmesi’nden kaynaklanan yükümlülüklerini ihlalle yargılanan İsrail’in bu suçları işlemesine son vermek için başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla görevli kurumları üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz” denildi.

Gazze'de 247 gündür bombardımanını sürdüren İsrail, dün Nuseyrat mültecini kampını hedef aldığı saldırıda en az 274 Filistinli'yi öldürürken, 4 İsrailli rehineyi kurtatmıştı.

Havadan ve karadan hedef alınan kampta, en az 698 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yetkililer, yaralıların götürüldüğü Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki durumun “felaket” olduğunu söyledi.

İsrail ordusu üç gün önce de Nuseyrat mülteci kampını bombalamış, bu saldırıda da en az 40 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Başta Avrupa olmak üzere tüm dünyadaki halkların İsrail'e yönelik protestoları devam ediyor.