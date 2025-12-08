Dışişleri Bakanlığı: Suriye halkının Hürriyet Günü'nü yürekten kutluyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İç savaşın ve Esad rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde, Suriye halkının Hürriyet Günü’nü yürekten kutluyoruz” denildi.

Suriye Hükümeti'nin son bir senede, karşı karşıya olduğu çok sayıda soruna rağmen, sağduyulu ve barışçı bir dış politika izlediğini ve Suriye’nin uluslararası alanda hak ettiği saygın konuma ulaşması yönünde kalıcı adımlar attığını kaydeden bakanlık, “Türkiye olarak, Suriye’de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabaları en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğiz” diye ekledi.