Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarını Lübnan'dan tahliye etmeye hazırlanıyor

İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara operasyonu sonrası Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için bilgilendirme mesajı yayınlayan bakanlık, Lübnan’daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesi ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekti.



Bakanlık, "Bu çerçevede, Lübnan’daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.



Süreci yürütmek üzere “Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi”nin kurulduğu belirtilen açıklamada, "Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerinden oluşan bir heyet halen sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.



Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Olası tahliyeye dahil edilmek amacıyla kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (+90 312 292 29 29) aracılığıyla toplanmaktadır.Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın, muhtemel tahliye kararına ilişkin olarak Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin duyurularını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir."

Bakanlık ayrıca diğer ülke vatandaşlarının Türkiye üzerinden tahliyesine ilişkin esasların da belirlendiğini, şu ana kadar destek talep eden 20’ye yakın ülkeyle beraber gerekli hazırlıkların sürdürüldüğünü kaydetti.

