Dışişleri Bakanlığı: Türkiye Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır

Dışişleri Bakanlığı 'ndan Venezuela'daki depremlere ilişkin açıklama geldi.

"Venezuela 'da meydana gelen depremlerin yol açtığı çok sayıda can kaybı ve ciddi maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz." ifadelerinin yer aldığı Bakanlık açıklamasında Venezuela halkına taziye dilendi.

Karakas Büyükelçiliği'nin Türk vatandaşlarıyla temas halinde olduğunu açıklayan Bakanlık, "Türkiye , bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır." dedi.

VENEZUELA DEPREMLERLE SARSILDI

Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler başkent Karakas'ta büyük hasara yol açtı.

Olağanüstü hal ilan edilirken, uluslararası havaalanı kapatıldı.