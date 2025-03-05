Dışişleri Bakanlığı: Gazze’nin yeniden imarına yönelik planı memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, dün Kahire'de düzenlenen Arap Zirvesi'ne ilişkin açıklama yaptı.



Bakanlık, "Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde, Gazze’nin yeniden imarına yönelik bir plan kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.



Açılamada, "Kalıcı ateşkesin sağlanması, Gazze’nin yeniden imarının başlaması ve Filistinlilerin kendi topraklarında huzur içinde yaşamasını hedefleyen girişimleri desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadeleri kullandı.