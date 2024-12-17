Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Gazze'de bulaşıcı hastalıkları silah olarak kullanıyor

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekti.



Bakanlık, "Bölgemizde yakın dönemde yaşanan gelişmeler, İsrail’in Gazze’de işlemekte olduğu soykırımın uluslararası toplum tarafından gözardı edilmesi sonucunu doğurmamalıdır" dedi.



Son günlerde İsrail’in sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırılarının yoğunluk kazandığını belirten bakanlık, okul binalarına ve mülteci kamplarına gerçekleştirilen saldırılarda yüzlerce masum Filistinli'nin katledildiğini ifade etti.



Dışişleri Bakanlığı, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Keza, İsrail’in Gazze’de temel insani ihtiyaçların karşılanmasını engelleyerek açlık ve bulaşıcı hastalıkları Filistin halkına karşı bir silah olarak kullanması uluslararası toplumun dikkatinden kaçmamalıdır."

"Türkiye olarak barış, güvenlik ve istikrarın bölgemizin tamamında hakim olmasını istiyoruz" diyen bakanlık, şu ifadeleri kullandı: "Bu çerçevede, bir an önce ateşkes anlaşması imzalanması ve insani yardımın bölgeye kesintisiz biçimde ulaşması için İsrail üzerinde gerekli baskının kurulması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.



Filistin halkının haklarını, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu savunmayı sürdüreceğiz."