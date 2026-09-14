Dışişleri Bakanlığı'ndan Atina'ya tepki: Yunan makamlarının mesnetsiz açıklamalarını reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı , Yunan makamlarının, "Yunanistan 'ın Anadolu 'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını" reddetti.

Bakanlık, Yunanistan'da bugün yapılan açıklamalar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu vesileyle, Yunanistan'ın o dönemde Anadolu'da sivil halka karşı "toplu katliamlar ve yıkımlar" gerçekleştirdiği hatırlatılan açıklamada, "Söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz." ifadesine yer verildi.