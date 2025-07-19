Dışişleri Bakanlığından Bogota yanıtı: Türkiye Filistin'in yanındadır

Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Lahey grubu toplantısıyla ilgili açıklama yayınladı.

Bogota'da 16 Temmuz'da bir araya gelen dünyanın dört bir yanından devletler koalisyonu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak ve uluslararası hukuk ihlallerini önlemek için altı önlemi hayata geçirme kararı almıştı.

Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, "Bogota’da düzenlenen toplantı sonucunda kaleme alınan Ortak Bildiri’ye Türkiye’nin destek vermediği yönündeki iddialar asılsız ve dezenformasyon amaçlıdır" dedi.



"Bu gibi konularda tecrübe ve bilgi sahibi herkesin bileceği üzere, uluslararası toplantılarda ele alınan kararlara ve ortak bildirilere katılım hususu çoğunlukla belli bir takvime yayılmaktadır" diyen Bakanlık, "Bogota’daki toplantı sonunda hazırlanan Ortak Bildiri'ye ülkeler 20 Eylül 2025 tarihine kadar katılabilmektedirler. Halihazırda, toplantıda hazır bulanan 30 ülkeden sadece 12’si bildiriye katılım bildirmiştir" diye ekledi.

"KÖTÜ NİYETLİ BİR ZİHNİYETLE ELE ALINMAMALI"



Toplantı sonunda yayımlanan Ortak Bildiri’de yer alan hususlardan bazılarının Türkiye'nin uluslararası hukuki yükümlülükleri bakımından kurumlararası eş güdüm gerektirdiği de belirtildi. Bu çerçevede, Ortak Bildiri’ye katılım öncesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşların gerekli hazırlıkları tamamlamasının gerektiği kaydedildi.



Bakanlık açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi: "Esasen, Ortak Bildiri’de zikredilen tedbirlerin tamamına yakını ülkemiz tarafından halihazırda uygulanmaktadır. Türkiye, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Filistinlilerin haklarını koruyan her türlü girişimi en güçlü şekilde destekleyecektir. Türkiye’nin Gazze politikasının eksik bilgiye dayanan, kötü niyetli bir zihniyetle ele alınmamasını tavsiye ediyoruz."