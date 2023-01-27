Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'daki provokatif eyleme ilişkin açıklama

Aşırı sağcı Paludan Danimarka'da cami karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:

"İsveç’te kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı gerçekleştirilen nefret suçunun bugün Danimarka’nın Kopenhag şehrinde aynı İslam düşmanı şarlatan tarafından tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz.

İsveç ve Hollanda’dan sonra bu defa Danimarka’da gerçekleştirilen bu alçak eylemin tüm uyarılarımıza rağmen engellenmemesi Avrupa’da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin sözde özgürlük ortamını suistimal ederek eriştiği tehlikeli boyutları ortaya koyması bakımından endişe vericidir.

Avrupa’da milyonlarca insanın hassasiyetlerini rencide eden bu tür iğrenç eylemlere müsamaha gösterilmesi barış içinde birarada yaşama pratiğini tehdit etmekte ve her gün Avrupa’nın bir yerinde meydana gelen ırkçı, yabancı düşmanı ve İslam karşıtı saldırıları kışkırtmaktadır.



Avrupa toplumunun ayrılmaz parçası olan Müslümanları ötekileştiren bu eylemler karşısında tepkisiz kalan yönetimlere sorumluluklarını hatırlatıyor, savunduklarını iddia ettikleri evrensel değerlerin ayaklar altına alınmasına seyirci kalmamaya davet ediyoruz."