Dışişleri Bakanlığı'ndan "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" paylaşımı
29.11.2026 16:39
Paylaşımda, "Bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar dost ve kardeş Filistin halkının kutsal ve haklı davasında her daim yanında olacağımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar Türkiye'nin dost ve kardeş Filistin halkının kutsal ve haklı davasında her daim yanında olacağını vurguladı.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "29 Kasım'da kutlanan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti kuruluncaya kadar dost ve kardeş Filistin halkının kutsal ve haklı davasında her daim yanında olacağımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.