Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de kalıcı ateşkes açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından Gazze'de kalıcı ateşkes çabalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Dışişleri açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyoruz.



Söz konusu ülkelerin liderleri tarafından bugün yapılan açıklamada yer alan hususların hayata geçirilmesini destekliyoruz."



Açıklamada ayrıca, BM Güvenlik Konseyi’nin 2735 sayılı kararında yer alan üç aşamalı planın, barış için uygun bir zemin teşkil etmekte olduğu aktarıldı.



Filistinlilerin ateşkes konusunda gösterdiği yapıcı tutumun İsrail tarafından da sergilenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada uluslararası toplumun, Netanyahu Hükümeti üzerinde baskı kurması gerektiği belirtildi.