Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de kalıcı ateşkes açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de kalıcı ateşkes çabaları hakkında yazılı açıklamada bulundu. ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda yürütülen çabaların takdir edildiği vurgulanan açıklamada üç aşamalı planın barış için uygun bir zemin teşkil ettiği belirtildi. Açıklamada, "Uluslararası toplum Netanyahu hükümeti üzerinde baskı kurmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'de kalıcı ateşkes açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından 'de kalıcı ateşkes çabalarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Dışişleri açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda yürütülen çabaları takdir ediyoruz.

Söz konusu ülkelerin liderleri tarafından bugün yapılan açıklamada yer alan hususların hayata geçirilmesini destekliyoruz."

Açıklamada ayrıca, BM Güvenlik Konseyi’nin 2735 sayılı kararında yer alan üç aşamalı planın, barış için uygun bir zemin teşkil etmekte olduğu aktarıldı.

Filistinlilerin ateşkes konusunda gösterdiği yapıcı tutumun tarafından da sergilenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada uluslararası toplumun, Netanyahu Hükümeti üzerinde baskı kurması gerektiği belirtildi.

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