Dışişleri Bakanlığı'ndan Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı , Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Medine -i Münevvere’de Mescid-i Nebevî’ye hizmet veren sivil altyapıya yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Suudi Arabistan’ın egemenliği ve güvenliğini tehdit eden, İslam dünyasının mukaddes değerlerini hedef alan provokasyon amaçlı bu saldırıların derhal ve koşulsuz olarak son bulması gerektiği belirtildi.

Suudi Arabistan’a olan desteğin vurgulandığı açıklamada, bölgede gerilimi daha da tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğinin altı çizildi.