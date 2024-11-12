Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Batı Şeria tepkisi: "Netanyahu ve yandaşlarını cesaretlendiriyor"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinden işgal altındaki Batı Şeria'ya ilişkin yapılan son açıklamaya tepki gösterdi.

Bakanlık, "İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde reddediyoruz" dedi.

Açıklamasına, "Uluslararası hukuku ve iki devletli çözümü hiçe sayan bu açıklamalar, İsrail’in nihai amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunun kanıtıdır" diye devam eden bakanlık, İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ve işgal politikasının cezasız kalmasının, Netanyahu ve yandaşlarını daha da cesaretlendirdiğini belirtti.



Açıklamanın devamında, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum, İsrail’in hukuksuz politikalarına karşı güçlü bir duruş sergilemelidir" denildi.

SMOTRİCH'İN AÇIKLAMALARI

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, dün yaptığı açıklamada, ABD başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın zaferinin, İsrail için "değerli bir fırsat" olduğunu söylemişti.

Smotrich, “Judea ve Samaria'daki (Batı Şeria'nın İncil'deki adı) yerleşimlere egemenlik uygulamaktan bir adım uzaktaydık. Şimdi bunu yapmanın tam zamanı" açıklamasını yapmıştı.