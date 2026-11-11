Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı , İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a hedef alan sözlerine ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 Liderler Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada İsrail’in uyguladığı sistematik zulüm politikalarını bir kez daha dünya gündemine taşıdığı belirtildi. Türkiye 'nin Filistinliler başta olmak üzere İsrail’in hedefi olan tüm mazlumları yanında olacağına dikkat çekildi.



Dışişleri'nden yapılan açıklama şu şekilde:



"İsrail Dışişleri Bakanlığının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik alçakça ve hadsiz iftiraları, İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye dönük nafile çabalarının yeni bir örneğini teşkil etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün (11 Kasım) COP31 Liderler Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada İsrail’in uyguladığı sistematik zulüm politikalarını bir kez daha dünya gündemine taşımış ve insanlığın ortak vicdanında karşılık bulan duygu ve düşünceleri ifade etmiştir.

Türkiye olarak, Filistinliler başta olmak üzere, İsrail’in saldırgan politikalarının hedefi olan tüm mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz."