Dışişleri Bakanlığından İsrail'e UNRWA tepkisi: "İki devletli çözümü ortadan kaldırmayı amaçlıyor"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) faaliyetlerini yasaklamaya yönelik kararına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail Parlamentosu, UNRWA'nın faaliyetlerinin yasaklanmasını mecliste onayladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesi amacıyla attığı adımların, uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini bildirdi.



İsrail UNRWA’yı hedef alarak, iki devletli çözümü ortadan kaldırmayı ve Filistin mültecilerinin ana vatanlarına dönüşlerine engel olmayı amaçladığını ifade eden bakanlık, "1949 yılından bu yana milyonlarca Filistin mültecisine hayati yardım sağlamakta olan UNRWA’nın faaliyetleri, bölgesel istikrar bakımından da büyük önem arz etmektedir" dedi.



BM Genel Kurul kararıyla tesis edilmiş olan UNRWA’nın faaliyetlerini yasaklamaya dönük girişimlere karşı güçlü duruş sergilemenin, uluslararası toplumun hukuki ve vicdani yükümlülüğü oduğunu kaydeden Dışişleri Bakanlığı, "UNRWA’nın Finansmanı Çalışma Grubu Başkanlığını yürütmekte olan Türkiye, söz konusu Ajansı siyasi ve mali olarak desteklemeyi sürdürecektir" ifadesini kullandı.