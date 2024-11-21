Dışişleri Bakanlığından İsrail'in Beyt Lahiya saldırısına tepki: "Destek verenler bu suça ortak"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in son saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Gazze Şeridi'ndeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi yakınlarındaki bir yerleşim bölgesini vuran İsrail saldırısında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 66 kişi hayatını kaybetmişti.



Bakanlık, saldırıya işaret ederek, "Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca Filistinlinin katledilmesini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi: "Süregelen bu saldırılar, İsrail’e yaptırım ve özellikle silah ambargosu uygulanması gerektiğini göstermektedir. Soykırımcı İsrail hükümetine destek verenlerin bu suçlara ortak olduklarını yineliyoruz."