Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Golan Tepeleri kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki yasadışı yerleşimi genişletme kararı kınandı.



Söz konusu kararın, İsrail’in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşaması olduğu belirtilen açıklamada, "İsrail’in attığı bu adım, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması hilafına İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesi, mücavir bölgelerinde ilerlemesi ve Suriye’ye yönelik hava saldırılarıyla birlikte değerlendirildiğinde, son derece kaygı vericidir." ifadelerine yer verildi.



İsrail’in devam eden eylemlerinin, Suriye’de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar verdiği ve bölgedeki gerginliği daha da artırdığı belirtildi.

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Açıklamanın sonunda ise, "Uluslararası toplum, İsrail’e gerekli tepkiyi göstermeli ve Netanyahu hükümetinin yasadışı faaliyetlerinin sona ermesini sağlamalıdır." ifadeleri yer aldı.