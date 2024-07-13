Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in "güvenli bölge" saldırısına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de bir kez daha sivilleri hedef almasının ardından yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, saldırının "Netanyahu Hükümetinin Filistinlileri topyekûn yok etme çabasının bir aşaması" olduğu belirtilirken İsrail’e destek veren ülkelerin bu barbarlığa artık dur demesi gerektiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in "güvenli bölge" saldırısına tepki

'deki Sağlık Bakanlığı, ordusunun Han Yunus'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlara bombardıman düzenlediğini, en az 71 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

Dışileri Bakanlığı, İsrail'in "güvenli bölge" olarak sınıflandırılan çadır kampına yönelik saldırısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail’in El Mevasi’de barınan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesinin "Netanyahu Hükümetinin Filistinlileri topyekûn yok etme çabasının bir aşaması" olduğu belirtildi.

İsrail’in ateşkes konusunda Hamas’ın olumlu yanıtına karşılık vermesi beklenirken bir kez daha kan dökmeyi tercih ettiği vurgulanan açıklamada, saldırının "Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini engellemeye çalıştığının da delili" olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "İsrail’e destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

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