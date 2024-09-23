Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bakanlığın yazılı açıklamasında "İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırıları, İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırılarına tepki
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'a şimdiye kadarki en büyük hava saldırısını başlattı.Saldırılarda yüzlerce kişi hayatını kaybettti, binden fazla kişi yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’in Lübnan’ı hedef alan saldırıları, İsrail’in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır. İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu’nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin alması şarttır" denildi.

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