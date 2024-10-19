Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakana fotoğraflı tepki
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın Hamas lideri Yahya Sinvar'ın naaşını paylaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketlediği paylaşıma fotoğraflı tepki gösterdi. İsrail hükümetinin masum Filistinlilere yönelik eylemlerinden fotoğraf karesinin yer aldığı paylaşımda, "Bu soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezaları almaları için çalışmaya devam edeceğiz” denildi.
Hamas lideri Yahya Sinvar, İsrail ordusunun Refah'ta düzenlenen bir operasyon sırasında öldürülmüştü. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Sinvar'ın öldükten sonra çekilmiş bir fotoğrafını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek sosyal medya hesabında paylaştı.
Katz'a yanıt olarak Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
Paylaşımda “Soykırımcı Netanyahu ve hükümetinin eli kanlı mensubu Israel Katz‘ın masum Filistinlilere yönelik eylemlerinden örnekler. Bu soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezaları almaları için çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.
Bakanlık paylaşımında bir de fotoğraf karesine yer verdi.
Soykırımcı Netanyahu ve Hükümetinin eli kanlı mensubu @Israel_katz‘ın masum Filistinlilere yönelik eylemlerinden örnekler...— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 18, 2024
Bu soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezaları almaları için çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/88UdPC92po
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