Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakana fotoğraflı tepki

Hamas lideri Yahya Sinvar, İsrail ordusunun Refah'ta düzenlenen bir operasyon sırasında öldürülmüştü. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Sinvar'ın öldükten sonra çekilmiş bir fotoğrafını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek sosyal medya hesabında paylaştı.

Katz'a yanıt olarak Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

Paylaşımda “Soykırımcı Netanyahu ve hükümetinin eli kanlı mensubu Israel Katz‘ın masum Filistinlilere yönelik eylemlerinden örnekler. Bu soykırımın sorumlularının hak ettikleri cezaları almaları için çalışmaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Bakanlık paylaşımında bir de fotoğraf karesine yer verdi.