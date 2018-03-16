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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsviçre gazetesine yalanlama

Anadolu Ajansı

Dünya

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, İsviçre'de yayımlanan bir haberde İsviçreli bir işadamının kaçırılmaya çalışılmasında Türk büyükelçiliği ile personelinin yer aldığı iddialarını reddetti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy söz konusu habere ilişkin soruya yanıtında, İsviçre'de yayımlanan Tages Anzeiger gazetesinin internet sitesinde "İsviçreli bir işadamının kaçırılmaya çalışılması" ile ilgili yayımlanan bir haberde yer alan ve Türk Büyükelçiliği ile personelini hedef gösteren mesnetsiz iddiaları reddetti.

Aksoy açıklamasında, "Söz konusu iddiaları ortaya atan gazeteyi ve haberde atıfta bulunulan İsviçre makamlarını, eğer gerçek ciddi meselelerle ilgilenmek istiyorlarsa, İsviçre’de yuvalanan terörist PKK ve FETÖ yapılanmalarına odaklanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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