Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan'da ateşkes tepkisi

İsrail ve Hizbullah arasında Lübnan'da ateşkes yürülüğe girdi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan’da ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, "Ateşkesin kalıcı olmasını temenni ediyoruz." denildi.



Bakanlık açıklamasında, "İsrail’in ateşkese harfiyen uyması ve Lübnan’da yol açtığı zararı tazmin etmesi için uluslararası toplum tarafından baskı kurulmalıdır." ifadelerine yer verildi.



Türkiye'nin Lübnan’da iç barışın tesisi amacıyla gerekli desteği sunmaya hazır olduğu bir kez daha vurgulanırken, "Bu vesileyle, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için Gazze’de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes ilan edilmesi ve İsrail’in saldırgan politikalarına son vermesi gerektiğini hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.