Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki

Sabah saatlerinden itibaren, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler büyük gruplar halinde, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 250 kadar fanatik Yahudi, baskına katıldı.



İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir de işgal Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen binlerce fanatik Yahudi'ye eşlik etti. Ben Gvir, "Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesi ve Yahudi egemenliği" konusunda büyük gelişme kaydettiklerini söyledi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İsrailli radikal grupların Mescid-i Aksa’ya yönelik baskını hakkında Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Aralarında Bakanların da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa’ya polis koruması altında baskın düzenlenmesi, Kudüs’ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır.



Bu provokatif eylem, İsrail tarafının barışa ulaşmak niyetinde olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.



İsrail Hükümetinin Gazze’de sürdürdüğü vahşetin durdurulması ve tüm bölgemizin istikrarını hedef alan bu tip eylemlerin önlenmesi için uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir."

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Soykırımcı Netanyahu kabinesinin bakanlarının da içerisinde yer aldığı İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonunu lanetliyoruz. Netanyahu yönetimi, bu provokasyon ile İslam dünyasını, tüm dinleri ve insanlığın ortak mirasını hedef aldığını göstermiştir" açıklamasında bulundu.