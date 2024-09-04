Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'nun Mısır'a yönelik açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Mısır'a yönelik söylemlerine tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, " Netanyahu’nun Philadelphi Koridoru'ndaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla Mısır Arap Cumhuriyeti'ne yönelik iddiaları kabul edilemez" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'nun Mısır'a yönelik açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Başbakanı Netanyahu’nun 'a yönelik söylemlerine ilişkin açıklama yayınladı.

Netanyahu, İsrail askerlerini Gazze Şeridi ile Mısır arasında bulunan Philadelphi Koridoru'nda kalma konusundaki ısrarına gerekçe olarak, Hamas'ın silahlanmasının Mısır sınırı üzerinden gerçekleştiği imasında bulunmuştu.

Kabine toplantısında, "Philadelphi Koridoru'ndan ne 42 gün sonra ne de 42 yıl sonra çekileceğiz" demişti.

Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, "Netanyahu, Gazze’de işlediği suçları örtbas etmek ve ateşkes görüşmelerinin sonuca ulaşmasını engellemek amacıyla kamuoyunu manipüle etmeye yönelik yalanlarını sürdürmektedir" denildi.

Bakanlık, Netanyahu’nun son olarak Philadelphi Koridoru'ndaki İsrail askeri mevcudiyetini sürdürmek amacıyla Mısır Arap Cumhuriyeti’ne yönelik iddialarını kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bakanlığın açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı: "Mısır Arap Cumhuriyeti'nin Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi ve milyonlarca Filistinli kardeşimize yardım eli uzatılabilmesi için sürdürdüğü arabuluculuk çabalarını destekliyoruz."

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