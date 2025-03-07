Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'deki olaylara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye ve çrevresinde yaşanmakta olan gelişmelere tepki gösterildi.



Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla yoğun bir gayret ortaya konulduğu vurgulanan açıklamada, "Böylesi kritik bir dönemde, Lazkiye ve çevresinde yaşanan gerilim ve güvenlik güçlerinin hedef alınmış olması, Suriye’yi geleceğe birlik ve beraberlik içinde taşıma yolundaki çabalara zarar verebilecek niteliktedir." denildi.



Bu tür kışkırtmaların, Suriye’nin ve bölgenin huzuruna karşı tehdit haline gelmesine izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, "Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız. Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.