Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki: Mesnetsiz açıklamaları reddediyoruz

Yunanistan 'ın Kurtuluş Savaşı dönemi ve Türkiye 'yi hedef alan açıklamalarına Dışişleri Bakanlığı sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Yunanistan'ın o dönemde Anadolu'da sivil halka karşı "toplu katliamlar ve yıkımlar" gerçekleştirdiği belirtildi.

Yunanistan'ın o dönemde Anadolu'da sivil halka karşı "toplu katliamlar ve yıkımlar" gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz." ifadesine yer verildi.