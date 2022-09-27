Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Kubicki'nin kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin ifadelerini en şiddetli şekilde kınadı.

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Kubicki'nin kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin ifadelerini en şiddetli şekilde kınadı.

Bilgiç, Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı Kubicki’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin ifadeleri hakkındaki soruya verdiği yazılı cevapta, "Almanya’nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin, Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Kubicki'nin kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz - 1 Almanya Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki.

"BAYAĞILIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR"

Kubicki’nin bu kabul edilemez ifadelerinin adı geçen parlamento başkan yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksun olduğunu vurgulayan Bilgiç, bu yakışıksız ifadelerin esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir verdiğini ve bayağılığını gözler önüne serdiğini kaydetti.

Bilgiç, "Bu konudaki güçlü tepkimiz, bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de bildirilmiştir" ifadesini kullandı.

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