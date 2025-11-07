Dışişleri Sözcüsü Keçeli: BM’nin Suriye kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2799 (2025) sayılı kararıyla Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’ı yaptırım listesinden çıkarmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Keçeli paylaşımında, “Geride kalan dönemin mevcut Suriye yönetimi ve halkı üzerindeki olumsuz mirasının giderilmesine, bu çerçevede yaptırımların tamamen kaldırılmasına, Suriye’nin uluslararası topluma entegrasyonunun ve ülkede sürdürülebilir istikrar ile kalkınmanın sağlanmasının önünün açılmasına yönelik bu ve benzeri adımları desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ankara, uzun süredir Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının, ülkenin yeniden inşası ve bölgesel istikrar açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguluyordu.