Dışişleri: Yunanistan ve AB Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaların ülkemiz açısından hiçbir kıymeti yoktur

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye ile Libya Milli Birlik Hükümeti arasında dün (3 Ekim) imzalanan ve hidrokarbonlar alanında karada ve denizde ikili bilimsel, teknik, teknolojik, hukuki, idari ve ticari işbirliğinin geliştirilmesini öngören Mutabakat Zaptı hakkında Yunanistan ve AB Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaların ülkemiz açısından hiçbir önemi ve kıymeti yoktur.



İki egemen devlet arasında işbirliğine yönelik bu anlaşmaya itiraz edilmesi hem uluslararası hukuka, hem de BM’nin temel ilkelerine aykırıdır.



Maksimalist deniz yetki alanı talepleriyle ve bu çerçevede yayımladığı ruhsat sahalarıyla sadece ülkemizin değil, Libya’nın da meşru haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan’ın Türkiye-Libya ilişkilerinin daha da ilerletilmesini önleme çabaları sonuç vermeyecektir.



AB’nin ise, Yunanistan’ın maksimalist taleplerine ve samimi diyalogdan kaçan ve uluslararası yargı yollarını tıkayan tutumuna destek olması hem kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır. AB, egemen üçüncü ülkeler arasındaki anlaşmalar hakkında yorum yapacak veya hüküm verecek uluslararası bir yargı organı değildir.

Afrika'nın en büyük petrol rezerv ülkesi Libya, bu zenginlikten mahrum edildi.

Bu nedenle, hem AB’yi hem de AB’ye üye ülkeleri sınırlarını ve yetkilerini aşmamaya, uluslararası hukuka ve BM ilkelerine uygun olarak devletlerin egemenliklerine ve eşitliklerine saygı göstermeye davet ediyoruz."

TÜRKİYE VE LİBYA ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve çeşitli yetkililerin yer aldığı heyetle Libya heyeti toplantı gerçekleştirdi.



Toplantının ardından Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Necla Manguş'la kameraların karşısına geçerek Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıkladı.



YUNANİSTAN VE AB'DEN PEŞPEŞE AÇIKLAMALAR



Dün Yunanistan ve Avrupa Birliği'nden (AB), art arda anlaşmayı eleştiren açıklamalar yayınladı. Mutabakat duyurusundan kısa bir süre sonra Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Spano, Avrupa Komisyonu’nun Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın yasallığının kabul edilmediğini söyledi.



Spano, “Avrupa Birliği, 2019’da bu mutabakata karşı duruşunu açıkça göstermiştir ve bu konudaki yaklaşımımız değişmedi. 2019’daki Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat muhtırası üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ediyor ve yasalara uygun değildir. Yeni anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı fakat bu konuda daha fazla açıklamaya ihtiyacımız var” dedi.



Öte yandan, Yunanistan ve Mısır arasında, Türkiye'den gelen açıklamaların ardından bir görüşme gerçekleştirildi.



Yunan hükümeti sözcüsü Yiannis Oikonomou, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın "etkisiz ve ölü" olduğunu iddia etti.