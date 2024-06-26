Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakana tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli bakana tepki

Dışişleri Bakanlığı,  Dışişleri Bakanının bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan seviyesiz paylaşımını, ancak soykırım suçlamasıyla yargılanan bir devletin yetkilisi tarafından benimsenecek bir üslup olarak değerlendiriyoruz.

Bu tür iftira ve yalanlar, İsrail'in işlediği suçları örtbas etme çabasının bir parçasıdır. Türkiye, adalet ve barış için mücadele etmeye devam edecektir."

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